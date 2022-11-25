«Следует отметить, что Ростовская области стала эффективно отрабатывать модели оперативного оповещения граждан. Проводятся тренировки. Параллельно ведется большая работа по установлению всех бомбоубежищ в регионе, проверяется их состояние. Наверняка немало из них находится в руках частных компаний. И как они там оказались — большой вопрос. Силовые ведомства сейчас проводят эту проверку», - рассказывает собеседник.