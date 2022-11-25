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Эксперт рассказал, зачем будут строить оборонительные укрепления у Ростовской области

Сегодня, 11:55
Фото: mil.ru
Оборонительные укрепления Хотят построить в Ростовской области
Оборонительные укрепления у границ Ростовской области строятся на случай потенциального возможного конфликта. Пока его ничто не предвещает. Но береженого, как говорится, Бог бережет, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

По словам собеседника, прямая угроза военного вторжения в Ростовскую область сегодня отсутствует. Линия соприкосновения, которая проходит в зоне СВО, далека от наших мест.

«Однако оборонительные укрепления на границах с ЛДНР, безусловно, нужны. Ведь никто не исключает возможности эскалации конфликта в дальнейшем или включения в него европейских стран, из-за чего линия соприкосновения может стать более интенсивной», - отмечает Сухарь.

Спикер добавляет, что меры предосторожности сегодня применяются не только в Ростовской области, но и в ряде других регионов. 

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«Следует отметить, что Ростовская области стала эффективно отрабатывать модели оперативного оповещения граждан. Проводятся тренировки. Параллельно ведется большая работа по установлению всех бомбоубежищ в регионе, проверяется их состояние. Наверняка немало из них находится в руках частных компаний. И как они там оказались — большой вопрос. Силовые ведомства сейчас проводят эту проверку», - рассказывает собеседник.

По его информации, на Дону запустили курсы, на которых обучают определенные мобильные группы людей тому, как себя вести при различных ситуациях военного конфликта.

«Такие курсы важны, поскольку наше население не было приучено к такой жизни. А в нынешних условиях исключать ничего нельзя», - резюмирует политолог.

 

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