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Стали известны причины распространяемой информации о возможном сносе домов в Ростове

Сегодня, 05:35
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону могут снести более 600 домов из исторического центра

В Ростове-на-Дону, по информации СМИ, 624 дома попали в список зданий, которые могут убрать из списка капремонта для подготовки к сносу. Но прокуратура объяснила это обычным мониторингом.

СМИ пишут о списке, который якобы по требованию прокуратуры передали управляющим компаниям в Кировском районе. Говорилось, что их просили провести мониторинг домов для признания их аварийными и демонтажа.

Всего же в перечне оказались 624 здания в центральной части города. Но в прокуратуре изданию Bloknot-rostov объяснили, что не было требования признать все здания аварийными.

В Ростове снесут еще два дореволюционных здания на улице Шаумяна
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«Речь идет о мониторинге и здесь не говорится, что все их снесут. Необходимо провести обследование и понять, нет ли угроз», — уточнили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что управляющие компании периодически получают такие списки для контроля состояния зданий.

Ранее в центре Ростова признали аварийным дом, которому случайно снесли крышу.

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