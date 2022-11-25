СМИ пишут о списке, который якобы по требованию прокуратуры передали управляющим компаниям в Кировском районе. Говорилось, что их просили провести мониторинг домов для признания их аварийными и демонтажа.
Всего же в перечне оказались 624 здания в центральной части города. Но в прокуратуре изданию Bloknot-rostov объяснили, что не было требования признать все здания аварийными.
«Речь идет о мониторинге и здесь не говорится, что все их снесут. Необходимо провести обследование и понять, нет ли угроз», — уточнили в надзорном ведомстве.
Отмечается, что управляющие компании периодически получают такие списки для контроля состояния зданий.
Ранее в центре Ростова признали аварийным дом, которому случайно снесли крышу.