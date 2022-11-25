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В Ростове на выходных пройдут занятия по стрельбе и тактической медицине

Сегодня, 08:53
Фото: mil.ru
В Ростове в воскресенье 27 ноября пройдут бесплатные курсы тактической медицины
В Ростове на выходных 26 и 27 ноября проведут занятия по основам стрельбы и тактической медицины, об этом сообщили в соцсетях.

Telegram-канал курсов спецподготовки в четверг, 24 ноября, объявил об открытии записи на курсы военной подготовки. За выходные дни жители и гости города могут освоить основы огневой подготовки, а также научиться оказывать медпомощь в военных условиях — как самому себе, так и окружающим в случае получения боевых ранений и травм. 

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Так в субботу ученики пройдут основы стрельбы и тактической подготовки, а в воскресенье научатся оказывать медпомощь. 

В субботу, 26 ноября, ученики пройдут основы стрельбы и тактической подготовки
Фото: rostov-gorod.ru

Ранее ростовчане скептически отнеслись к экспресс-курсам военной подготовки, заявив, что невозможно получить необходимые навыки за два неполных дня.

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