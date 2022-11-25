Telegram-канал курсов спецподготовки в четверг, 24 ноября, объявил об открытии записи на курсы военной подготовки. За выходные дни жители и гости города могут освоить основы огневой подготовки, а также научиться оказывать медпомощь в военных условиях — как самому себе, так и окружающим в случае получения боевых ранений и травм.
Так в субботу ученики пройдут основы стрельбы и тактической подготовки, а в воскресенье научатся оказывать медпомощь.
Ранее ростовчане скептически отнеслись к экспресс-курсам военной подготовки, заявив, что невозможно получить необходимые навыки за два неполных дня.