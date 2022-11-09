«В годы СССР к педагогической деятельности привлекались военные, перешедшие в запас, ветераны боевых действий и даже фронтовики Великой Отечественной войны. Это была реальная передача бесценного опыта, патриотическое воспитание. Сейчас это место могут занять участники нынешних боевых действий, отвечающие профессиональным требованиям и квалификации. А также педагоги, которые были призваны по частичной мобилизации», - резюмирует спикер.