По словам собеседника, курс по начальной военной подготовке со старшеклассниками будет проходить в рамках внеурочной деятельности. А все остальные ученики изучат его благодаря обновленным модулям предмета ОБЖ.
Ранее основа школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» лишь поверхностно затрагивала вопросы военной подготовки. Основная тема была сосредоточена на моделях безопасного поведения в условиях военного времени.
«Теперь же дети получат углубленные знания об армии, расширят навыки в военном деле, - отмечает Владимир Гайворонский. - Скорее всего, программа обучения охватит дополнение вопросов законодательства об обороне, военной обязанности и военной службе, строевой подготовке, обращению с оружием и многое другое».
Эксперт добавляет, что знания по военной подготовке станут полезными школьникам старших классов даже тогда, когда обстоятельства СВО будут преодолены. Ведь конституционная обязанность защиты Родины и военной службы ни куда не делась.
«В годы СССР к педагогической деятельности привлекались военные, перешедшие в запас, ветераны боевых действий и даже фронтовики Великой Отечественной войны. Это была реальная передача бесценного опыта, патриотическое воспитание. Сейчас это место могут занять участники нынешних боевых действий, отвечающие профессиональным требованиям и квалификации. А также педагоги, которые были призваны по частичной мобилизации», - резюмирует спикер.