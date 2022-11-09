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В школы Ростова хотят вернуть курсы начальной военной подготовки

9 ноября 12:15
Фото: omsk.vamto.mil.ru
Учащиеся с образцами оружия

В школы Ростова могут вернуть курсы начальной военной подготовки

Курс по начальной военной подготовке введут в школах Ростова. Такие знания необходимы, они пригодятся учащимся и после окончания СВО, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.

По словам собеседника, курс по начальной военной подготовке со старшеклассниками будет проходить в рамках внеурочной деятельности. А все остальные ученики изучат его благодаря обновленным модулям предмета ОБЖ.

Ранее основа школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» лишь поверхностно затрагивала вопросы военной подготовки. Основная тема была сосредоточена на моделях безопасного поведения в условиях военного времени.

«Теперь же дети получат углубленные знания об армии, расширят навыки в военном деле, - отмечает Владимир Гайворонский. - Скорее всего, программа обучения охватит дополнение вопросов законодательства об обороне, военной обязанности и военной службе, строевой подготовке, обращению с оружием и многое другое».

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Эксперт добавляет, что знания по военной подготовке станут полезными школьникам старших классов даже тогда, когда обстоятельства СВО будут преодолены. Ведь конституционная обязанность защиты Родины и военной службы ни куда не делась.

«В годы СССР к педагогической деятельности привлекались военные, перешедшие в запас, ветераны боевых действий и даже фронтовики Великой Отечественной войны. Это была реальная передача бесценного опыта, патриотическое воспитание. Сейчас это место могут занять участники нынешних боевых действий, отвечающие профессиональным требованиям и квалификации. А также педагоги, которые были призваны по частичной мобилизации», - резюмирует спикер.

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Ранее стало известно об открытии в Ростове курсов по медицинской и военной подготовке.

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