rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростовской области рассказали, когда начнутся заморозки в ноябре

Сегодня, 05:10
Фото: 1MI
В Ростовской области в конце ноября ожидаются ночные заморозки с температурой до минус двух градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу, 26 ноября, будет облачно, а температура составит шесть градусов. Порывы ветра могут достигнуть пять метров в секунду.

В воскресенье пройдут дожди с вероятностью 91%. Температура будет составлять около пяти градусов, но ветер немного стихнет.

Более 150 человек обратились за помощью на дорогах из-за непогоды на Дону
Узнать подробнее

 

В ночь на понедельник стоит готовиться к снегу с дождем и температуре два градуса. Ночью во вторник, 29 ноября, начнутся заморозки и столбики термометров покажут минус два градуса. 

В дневное время воздух должен прогреваться до трех градусов. Осадков быть не должно. 

Ранее в Ростове из-за ливня и пробок взлетели цены на такси 22 ноября.

Читайте также:
На Ростовскую область надвигается непогода с бурей в Таганрогском заливеИз-за непогоды в Ростове закрылся мост на Зеленый островВодителей Ростовской области предупредили об опасностях непогоды с 15 марта
#Илья Протвинов#Прогноз погоды#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
Жалобы и нарушения: самые крупные госзакупки Ростовской области за 2022 год
Вчера, 09:32
ФК «Ростов» запретили регистрировать новых игроков из-за долгов
Вчера, 07:10
Больше 80% жителей в Ростове-на-Дону хотят постоянный выходной 31 декабря
Вчера, 07:23
«Дизайнер был цыган?»: ростовчан шокировала кричащая роскошь особняка Масленского
Вчера, 07:25
Урбанист предложил заменить старые гаражи на современные паркинги в Ростове
Вчера, 07:37
Обитающие в Ростовской области раки начали увеличиваться в своих размерах в 2022 году
Вчера, 07:59