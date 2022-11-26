В субботу, 26 ноября, будет облачно, а температура составит шесть градусов. Порывы ветра могут достигнуть пять метров в секунду.
В воскресенье пройдут дожди с вероятностью 91%. Температура будет составлять около пяти градусов, но ветер немного стихнет.
В ночь на понедельник стоит готовиться к снегу с дождем и температуре два градуса. Ночью во вторник, 29 ноября, начнутся заморозки и столбики термометров покажут минус два градуса.
В дневное время воздух должен прогреваться до трех градусов. Осадков быть не должно.
Ранее в Ростове из-за ливня и пробок взлетели цены на такси 22 ноября.