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Немецкая компания Bosch отсудила у предпринимателя из Ростова крупную сумму

Сегодня, 12:11
Фото: wikipedia.org
Российское представительство компании Bosch выиграло дело о товарном знаке у ростовского предпринимателя, следует из картотеки дел Арбитражного суда.

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел дело в отношении индивидуального предпринимателя Заттарбека Таштанова. Иск к нему подала компания «Роберт Бош» — российское представительство немецкой марки бытовой техники Bosch. Таштанова обвиняли в неправомерном использовании товарного знака немецкого производителя на пилках для лобзика. В качестве доказательства компания даже купила товар и приобщила его к делу.

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Суд частично удовлетворил иск в отношении Таштанова. Ему назначили наказание в виде компенсации в 20 000 рублей за использование товарного знака «Роберт Бош». Также коммерсант должен выплатить 800 рублей госпошлины и 80 рублей за купленные пилки для лобзика.

Ранее за товарный знак «Ералаш» судился с ростовской бизнесвумен.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Суд#Бизнес
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