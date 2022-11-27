Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел дело в отношении индивидуального предпринимателя Заттарбека Таштанова. Иск к нему подала компания «Роберт Бош» — российское представительство немецкой марки бытовой техники Bosch. Таштанова обвиняли в неправомерном использовании товарного знака немецкого производителя на пилках для лобзика. В качестве доказательства компания даже купила товар и приобщила его к делу.