Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел дело в отношении индивидуального предпринимателя Заттарбека Таштанова. Иск к нему подала компания «Роберт Бош» — российское представительство немецкой марки бытовой техники Bosch. Таштанова обвиняли в неправомерном использовании товарного знака немецкого производителя на пилках для лобзика. В качестве доказательства компания даже купила товар и приобщила его к делу.
Суд частично удовлетворил иск в отношении Таштанова. Ему назначили наказание в виде компенсации в 20 000 рублей за использование товарного знака «Роберт Бош». Также коммерсант должен выплатить 800 рублей госпошлины и 80 рублей за купленные пилки для лобзика.
Ранее за товарный знак «Ералаш» судился с ростовской бизнесвумен.