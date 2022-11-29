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В Ростове у стройки ЖК «Екатерининский» нашли более 160 погребений времен сарматов

Сегодня, 14:42
Фото: donland.ru
В Ростове рядом со стройкой нашли более 160 погребений времен сарматов
В Ростове обнаружили несколько десятков древних погребений в зоне строительства очередного ЖК, об этом сообщили в донском правительстве.

В пресс-службе уточнили, что все захоронения нашли на территории Нижне-Гниловского городища и некрополя, где велись раскопки на площади 0,3 гектара земли. 

В итоге археологи нашли десятки мест погребения с кружальной посудой, лепными горшками и бронзовыми изделиями.  Власти сообщили, что после необходимой обработки находки собираются отдать в коллекции донских музеев.

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Исследователи предполагают, что находки позволят подробнее изучить историю Танаиса и самого городища. Сейчас сообщается, что наиболее ценными находками стали кружальные кувшины и бронзовые зеркала, изготовленные в первых веках нашей эры.

Ранее стало известно, какие дома собираются построить на месте древнего городища.

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