В пресс-службе уточнили, что все захоронения нашли на территории Нижне-Гниловского городища и некрополя, где велись раскопки на площади 0,3 гектара земли.
В итоге археологи нашли десятки мест погребения с кружальной посудой, лепными горшками и бронзовыми изделиями. Власти сообщили, что после необходимой обработки находки собираются отдать в коллекции донских музеев.
Исследователи предполагают, что находки позволят подробнее изучить историю Танаиса и самого городища. Сейчас сообщается, что наиболее ценными находками стали кружальные кувшины и бронзовые зеркала, изготовленные в первых веках нашей эры.
Ранее стало известно, какие дома собираются построить на месте древнего городища.