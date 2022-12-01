Власти в Ростове отсудили 8,5 млн рублей у агентства развития платежных систем

Иск был удовлетворен частично. Департаменту удалось взыскать 8,5 миллиона рублей по инвестиционному договору от 2016 года.
Добавим, что первоначально Департамент хотел взыскать более 200 миллионов рублей. Он потребовал эти деньги за неудовлетворительное исполнение функций оператора транспортной платежной системы.
Ранее источник рассказал RostovGazeta, что гендиректор «Агентства развития платежных систем» Александр Раков стал фигурантом уголовного дела за по статье о злоупотреблении полномочиями. Подробный материл об этом читайте по ссылке.
До этого пропажу валидаторов в автобусах Ростова объяснили их обновлением.