После завершения работ по разработке документации на самолеты фигуранты оформили фиктивные договоры подряда, благодаря чему получили от авиазавода 2,2 миллиона рублей.
По данным фактам возбудили уголовное дело. Долгошеев вину не признал, в отличие от своих коллег.
Суд приговорил начальника бюро к 2,5 годам заключения и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Его подельникам назначили по два года заключения условно, их оштрафовали на 300 тысяч рублей.
Также был удовлетворен гражданский иск авиазавода. Это решение не вступило в законную силу.
Ранее осужденный на Дону за отравление сотрудников ТАНТК инженер Шульга обжаловал приговор.