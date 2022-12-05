«Для таких средств законом устанавливается максимальная скорость передвижения — не более 20 километров в час. К тому же, электротранспорт, на котором можно ездить по тротуарам, пешеходным и велодорожкам, должен весить не более 35 килограммов», - отмечает Антон Габович.