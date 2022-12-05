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Ростовский юрист рассказал, как изменится жизнь электросамокатчиков с марта 2023

Сегодня, 06:32
Фото: Wikimedia
Передвижения на средствах индивидуальной мобильности, к которым относятся электросамокаты, с марта 2023 года начнет регулировать новый закон, сообщил RostovGazeta ростовский юрист Антон Габович.

По словам юриста, с 1 марта 2023 года статус электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и их аналогов получает правовое закрепление. Теперь они будут носить название — средства индивидуальной мобильности.

«Для таких средств законом устанавливается максимальная скорость передвижения — не более 20 километров в час. К тому же, электротранспорт, на котором можно ездить по тротуарам, пешеходным и велодорожкам, должен весить не более 35 килограммов», - отмечает Антон Габович.

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Кроме того, движение такого электротранспорта начнут регулировать специальные дорожные знаки. Скорость движения будет рассчитываться исходя из приоритетов пешехода. При этом новые правила не распространяются на обычные самокаты и роликовые коньки.

«Также, утверждены новые дорожные знаки, которые будут обозначать место зарядки для электромобилей, на знаках платной парковки появится изображение монет, а на знак парковки для инвалидов, будет добавлено изображение инвалида-колясочника», — рассказывает юрист.

Собеседник добавляет, что еще одним нововведением в правилах дорожного движения с марта 2023 года станет запрет на стоянку и остановку автомобилей на направляющих островках и островках безопасности на дорогах.

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