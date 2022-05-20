Водитель ВАЗа сбил 8-летнюю девочку на самокате в Ростове 20 мая

Инцидент произошел возле дома по улице Арефьева, 87. 35-летний мужчина, который управлял ВАЗ-2114, не заметил ребенка на дороге. Стоит отметить, что 8-летняя девочка ехала на самокате. Она направлялась на занятия по плаванию. Родителей рядом не было.