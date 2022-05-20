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Водитель ВАЗа сбил 8-летнюю девочку на самокате в Ростове 20 мая

20 мая 15:12
Фото: Pixabay
В Первомайском районе Ростова в пятницу, 20 мая, водитель отечественного автомобиля сбил ребенка, сообщили в Госавтоинспекции.

Инцидент произошел возле дома по улице Арефьева, 87. 35-летний мужчина, который управлял ВАЗ-2114, не заметил ребенка на дороге. Стоит отметить, что 8-летняя девочка ехала на самокате. Она направлялась на занятия по плаванию. Родителей рядом не было.

Девочка оказалась на проезжей части в неположенном месте, говорится в сообщении. Она пострадала в результате удара о машину. Затем ее доставили в больницу.

Напомним, в апреле в Ростове произошло ДТП с участием ребенка, который передвигался на самокате. 12-мальчик получил травмы.

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