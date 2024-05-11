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Запас тарани в Азовском море упал до критического уровня

Запас тарани в Азовском море упал до критического уровня

11 мая 2024, 05:11
Фото: 1MI
Запас тарани в Азовском море упал до критического уровня
В Ростовской области отмечается сокращение биоресурсов в Азовском море. За последние 6 лет запасы уменьшились на 66% из-за снижения речного стока и осолонения морских вод. Об этом рассказал ТАСС первый заместитель руководителя АзНИИРХ Николай Господарев.

Первый заместитель руководителя Азово-Черноморского филиала ВНИРО отмечает, что за последние годы запасы биоресурсов значительно сократились. Если в 2018 году их объем был равен 160 тысячам тонн, то уже в 2024 году эта цифра опустилась до 55 тысяч тонн. Это произошло из-за сокращения речного стока вследствие маловодных периодов и повышения солености воды.

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Критически низкие запасы некоторых видов рыб могут привести к закрытию промышленного рыболовства. Так, по словам Николая Господарева, запас таранив Азовском море сократился до критического уровня — на 92% за десять лет. В связи с этим решается вопрос запрета промысла этой рыбы. Ниже граничного критерия находится и запас судака, на протяжении шести последних лет в регионе введен действует запрет на его промышленное и любительское рыболовство. Кроме того, запасы леща, рыбца и других видов рыб стабилизировалась на низком уровне.

При этом все большее значение из-за осолонения Азовского моря приобретают черноморские креветки, моллюск рапана и хирономиды. По той же причине воды Азовского моря становятся привлекательными для рыб, которые обитают в Черном море. Например, в период активного жора в местные воды мигрируют особи ставриды, барабули и черноморских кефалей.

Отметим, что увеличение показателей солености началось более 15 лет назад. Ежегодно показатели растут на 0,25 промилле.

Ранее стало известно о сокращении популяции судака в Ростовской области.

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#Регина Симакова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Природа#Рыба#Соленость#Море#Живая природа#Осолонение Азовского моря
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