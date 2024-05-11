Запас тарани в Азовском море упал до критического уровня

Критически низкие запасы некоторых видов рыб могут привести к закрытию промышленного рыболовства. Так, по словам Николая Господарева, запас таранив Азовском море сократился до критического уровня — на 92% за десять лет. В связи с этим решается вопрос запрета промысла этой рыбы. Ниже граничного критерия находится и запас судака, на протяжении шести последних лет в регионе введен действует запрет на его промышленное и любительское рыболовство. Кроме того, запасы леща, рыбца и других видов рыб стабилизировалась на низком уровне.