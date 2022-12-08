Причиной этого являлась и плотность застройки, и размещение рядом торгового центра «РИО», и желание ростовчан восстановить фонтан. Для этого ростовчане призывали на помощь даже губернатора региона Василий Голубева, однако суд встал на сторону бизнеса и прекратил рассмотрение дела.