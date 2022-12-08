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В Ростове на площади Ленина начали строительство торгового центра вместо фонтана

Сегодня, 08:05
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове на площади Ленина начали строительство торгового центра вместо фонтана
В Ростове на участке перед отелем Amaks начали строительство скандального торгового центра на площади Ленина, об этом сообщили очевидцы.

Ростовчане поделились с порталом «ДOH24» снимками, согласно которым в Октябрьском районе города началось строительство скандального торгового центра. 

Напомним, в прошлом году общественники активно обращались в суд и собирали подписи ради того, чтобы добиться запрета на строительство очередного торгового центра на площади Ленина перед отелем Amaks.

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Причиной этого являлась и плотность застройки, и размещение рядом торгового центра «РИО», и желание ростовчан восстановить фонтан.  Для этого ростовчане призывали на помощь даже губернатора региона Василий Голубева, однако суд встал на сторону бизнеса и прекратил рассмотрение дела.

Сейчас очевидцы сообщают, что хотя рабочих на площади Ленина нет, на участок перед отелем Amaks завезли стройматериалы и убрали часть забора, что может свидетельствовать о скором начале работы крупногабаритной техники. 

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