Ростовчане поделились с порталом «ДOH24» снимками, согласно которым в Октябрьском районе города началось строительство скандального торгового центра.
Напомним, в прошлом году общественники активно обращались в суд и собирали подписи ради того, чтобы добиться запрета на строительство очередного торгового центра на площади Ленина перед отелем Amaks.
Сейчас очевидцы сообщают, что хотя рабочих на площади Ленина нет, на участок перед отелем Amaks завезли стройматериалы и убрали часть забора, что может свидетельствовать о скором начале работы крупногабаритной техники.