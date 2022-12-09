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Вор пытался подкупить полицейского в Ростовской области

Сегодня, 05:36
Фото: 1MI
В Ростовской области задержали мужчину, который пытался подкупить сотрудника полиции, сообщили в УСКР по региону.

Подозреваемым оказался 26-летний житель Миллерово. Он передал полицейскому 20 тысяч рублей, чтобы избежать проверки. 

Таким образом фигурант пытался избежать уголовной ответственности за кражу. Полицейский сообщил о попытке подкупа вышестоящему руководству. 

В Ростовской области средний размер взятки в 2022 году увеличился почти в три раза
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При передаче денег мужчину задержали и возбудили уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства. 

Напомним, что в Ростовской области средний размер взятки в 2022 году увеличился почти в три раза. 

До этого срочники подкупали дежурного по роте в Ростовской области и устраивали попойки.

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