Подозреваемым оказался 26-летний житель Миллерово. Он передал полицейскому 20 тысяч рублей, чтобы избежать проверки.
Таким образом фигурант пытался избежать уголовной ответственности за кражу. Полицейский сообщил о попытке подкупа вышестоящему руководству.
При передаче денег мужчину задержали и возбудили уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.
Напомним, что в Ростовской области средний размер взятки в 2022 году увеличился почти в три раза.
До этого срочники подкупали дежурного по роте в Ростовской области и устраивали попойки.