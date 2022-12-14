Фигуранту дела Александру Раклевичюс приняли на работу в феврале этого года, и она сразу начала собирать информацию об абонентах. Когда ее деятельность выявили — девушку немедленно уволили, а в ее отношении возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерным данным.