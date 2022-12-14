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Сливавшая данные абонентов сотрудница оператора связи в Ростове отделалась штрафом

Сегодня, 09:16
Фото: Howard Potts/CC BY 2.0 / flickr.com
Экс-сотрудница оператора связи сливала данные клиентов
В Ростовской области задокументировали и пресекли незаконную деятельность сотрудницы компании-оператора связи, которая копировала детализацию абонентов и передавала ее третьим лицам, об этом сообщили в пресс-службе донского УФСБ.

В ведомстве рассказали, что силовикам удалось пресечь незаконную деятельность сотрудницы оператора связи, которая копировала детализации пользователей и продавала их третьим лицам.  

Фигуранту дела Александру Раклевичюс приняли на работу в феврале этого года, и она сразу начала собирать информацию об абонентах. Когда ее деятельность выявили — девушку немедленно уволили, а в ее отношении возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерным данным. 

Сотрудник сотового оператора в Ростове торговал данными абонентов
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Сейчас Ленинский районный суд Ростова постановил прекратить дело и назначить женщине штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно, как часто медорганизации «сливали» данные пациентов в 2022 году.

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