В ведомстве рассказали, что силовикам удалось пресечь незаконную деятельность сотрудницы оператора связи, которая копировала детализации пользователей и продавала их третьим лицам.
Фигуранту дела Александру Раклевичюс приняли на работу в феврале этого года, и она сразу начала собирать информацию об абонентах. Когда ее деятельность выявили — девушку немедленно уволили, а в ее отношении возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерным данным.
Сейчас Ленинский районный суд Ростова постановил прекратить дело и назначить женщине штраф в размере 30 тысяч рублей.
Ранее стало известно, как часто медорганизации «сливали» данные пациентов в 2022 году.