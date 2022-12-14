rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Улицу в Ростове признали самой дорогой в России

Сегодня, 10:51
Фото: rostov-gorod.ru
Большая Садовая в Ростове вошла в топ самых дорогих улиц в России в 2022 году

Большая Садовая в Ростове вошла в топ самых дорогих улиц в России в 2022 году

Улица Большая Садовая в Ростове-на-Дону оказалась в числе самых дорогих в стране по итогам 2022 года, сообщает консалтинговая компания SRG.

Всего в рейтинге оказались более 50 городов, в том числе 14 миллионников. Улицы оценивали по максимальной запрашиваемой ставке аренды за этот период.

По информации PБК, Большая Садовая в донской столице оказалась на седьмом месте. А лидером стал проспект Ямашева в Казани, здесь стоимость аренды достигает 35 тысяч рублей за квадратный метр. 

Коттедж за 200 млн рублей в Ростовской области попал в число самых дорогих в России
Узнать подробнее

Второе и третье места занимают Урицкого в Иркутске и проспект Революции в Воронеже. Также в перечень вошли улицы в Ставрополе, Омске и Краснодаре. 

Ранее RostovGazeta писала о самых дорогих коттеджах в Ростове-на-Дону. С подробным материалом можно ознакомиться по ссылке

Читайте также:
Ростовская область вошла в топ-3 по доступности аренды коттеджей на Новый годКоттедж за 200 млн рублей в Ростовской области попал в число самых дорогих в РоссииДизайнерский коттедж за 75 млн рублей продают в Ростове
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Экономика#Илья Протвинов
Подпишитесь
«Все равно не выпустят»: онкобольному ростовчанину Новикову угрожают в МОТБ-19
Сегодня, 11:04
Вассерман рассказал об опасности американских ракет Patriot для Ростова
Сегодня, 10:58
Бастрыкин поручил Аслану Хуаде проверить мемориал «Парк Победы» в Ростовской области
Сегодня, 10:24
Сливавшая данные абонентов сотрудница оператора связи в Ростове отделалась штрафом
Сегодня, 09:16
Нанявшие киллера жители Ростовской области получили почти 17 лет колонии на двоих
Сегодня, 09:11