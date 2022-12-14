Всего в рейтинге оказались более 50 городов, в том числе 14 миллионников. Улицы оценивали по максимальной запрашиваемой ставке аренды за этот период.
По информации PБК, Большая Садовая в донской столице оказалась на седьмом месте. А лидером стал проспект Ямашева в Казани, здесь стоимость аренды достигает 35 тысяч рублей за квадратный метр.
Второе и третье места занимают Урицкого в Иркутске и проспект Революции в Воронеже. Также в перечень вошли улицы в Ставрополе, Омске и Краснодаре.
Ранее RostovGazeta писала о самых дорогих коттеджах в Ростове-на-Дону. С подробным материалом можно ознакомиться по ссылке.