18 декабря в Новочеркасске на станции Хотунок сообщили о задымлении одного из вагонов поезда «Ростов — Москва». Вагон оперативно отцепили от состава, а пассажиров разместили на свободных местах в других вагонах.
После проверки Южная транспортная прокуратура пришла к выводу, что причиной задымления стало короткое замыкание бойлера. Сейчас надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований пожарной безопасности на железнодорожном транспорте. Если нарушения будут выявлены, стоит вопрос принятия мер реагирования.
Ранее сообщалось, что в результате ЧП никто не пострадал, а сам поезд продолжил путь согласно маршруту.