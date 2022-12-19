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Стала известна причина возгорания в вагоне поезда «Ростов — Москва»

Сегодня, 06:53
Фото: 1MI
Эксперты выяснили причину задымления в поезде «Ростов — Москва»

Установлена причина происшествия в поезде «Ростов — Москва» 18 декабря

Проверка соблюдения пожарной безопасности намечена после инцидента с задымлением в поезде «Ростов — Москва», рассказали в Южной транспортной прокуратуре.

18 декабря в Новочеркасске на станции Хотунок сообщили о задымлении одного из вагонов поезда «Ростов — Москва». Вагон оперативно отцепили от состава, а пассажиров разместили на свободных местах в других вагонах.

Пожар случился в вагоне поезда «Ростов — Москва» 18 декабря
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После проверки Южная транспортная прокуратура пришла к выводу, что причиной задымления стало короткое замыкание бойлера. Сейчас надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований пожарной безопасности на железнодорожном транспорте. Если нарушения будут выявлены, стоит вопрос принятия мер реагирования.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП никто не пострадал, а сам поезд продолжил путь согласно маршруту.

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#Новости#Ростовская область#Прокуратура#Происшествие#Дорога#Виктория Прутковская
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