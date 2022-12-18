Возгорание произошло в поезде № 019 маршрута «Ростов — Москва». Информация о происшествии поступила в МЧС 18 декабря в 17.05 мск. Задымление было обнаружено в одном из вагонов состава. Там находилось 11 человек.
Вагон удалось быстро отцепить, сейчас он стоит на станции для дальнейшего обследования. Сам поезд продолжил движение согласно маршруту. Эвакуированных пассажиров разместили на свободных местах в поезде.
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