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Пожар случился в вагоне поезда «Ростов — Москва» 18 декабря

Сегодня, 16:39
Фото: 1MI

В Новочеркасске 18 декабря произошло задымление в поезде из Москвы с 11 пассажирами

Задымленный вагон обнаружили в поезде «Ростов — Москва», сообщили в МЧС России по Ростовской области.

Возгорание произошло в поезде № 019 маршрута «Ростов — Москва». Информация о происшествии поступила в МЧС 18 декабря в 17.05 мск. Задымление было обнаружено в одном из вагонов состава. Там находилось 11 человек.

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Вагон удалось быстро отцепить, сейчас он стоит на станции для дальнейшего обследования. Сам поезд продолжил движение согласно маршруту. Эвакуированных пассажиров разместили на свободных местах в поезде.

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