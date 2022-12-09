rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Двое мужчин погибли при пожаре в хозпостройке в Ростовской области утром 9 декабря

Сегодня, 14:20
Фото: 1MI
Двое мужчин погибли при пожаре в хозпостройке в Ростовской области утром 9 декабря
В станице Романовская Ростовской области загорелась хозпостройка, что привело к гибели двух человек, сообщили в УМЧС по региону.

Пожар начался в пятницу, 9 декабря, на улице Соловьевых. Здесь вспыхнуло строение на площади 24 квадратных метра.

«Из-за ожогов погибли двое мужчин в возрасте 66 и 46 лет. Сейчас устанавливается причина пожара», — сказано в сообщении.

Прокуратура начала проверку из-за пожара в доходном доме Парамонова в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Огонь удалось ликвидировать в течение получаса. К этой работе привлекли девять человек, они использовали четыре единицы техники. 

Ранее уголовное дело возбудили из-за гибели двух детей в пожаре в Ростовской области. Трагедия произошла в хуторе Усьман, взрослых в этот момент рядом не оказалось. 

 

Читайте также:
Из-за пожара в Доме Парамоновых в Ростове перекрыли движение в центре городаУголовное дело возбудили из-за гибели двух детей в пожаре в Ростовской области
#Пожар#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
Подпишитесь
В Ростове затягивают строительство канатки, а горожане отказываются носить маски
Сегодня, 14:56
«Исцеление по-ростовски»: больной раком заключенный Новиков стал здоровым в МОТБ-19
Сегодня, 12:51
В Ростове пассажиров автобуса № 54 напугали агрессивные псы без намордника
Сегодня, 11:00
Почти тысяча спасателей будут охранять Ростов на Новый год
Сегодня, 13:21
Под Таганрогом электричка насмерть сбила мужчину
Сегодня, 13:49
ЖК «Измаильский» стал лучшим в Ростовской области
Сегодня, 07:15