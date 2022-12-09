Пожар начался в пятницу, 9 декабря, на улице Соловьевых. Здесь вспыхнуло строение на площади 24 квадратных метра.
«Из-за ожогов погибли двое мужчин в возрасте 66 и 46 лет. Сейчас устанавливается причина пожара», — сказано в сообщении.
Огонь удалось ликвидировать в течение получаса. К этой работе привлекли девять человек, они использовали четыре единицы техники.
Ранее уголовное дело возбудили из-за гибели двух детей в пожаре в Ростовской области. Трагедия произошла в хуторе Усьман, взрослых в этот момент рядом не оказалось.