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Уголовное дело возбудили из-за гибели двух детей в пожаре в Ростовской области

Сегодня, 06:34
Фото: 1MI
Уголовное дело возбудили из-за гибели двух детей в пожаре в Ростовской области
В Ростовской области возбудили уголовное дело после смертельного пожара в хуторе Усьман, сообщили в УСКР по региону.

Начался пожар в доме, в котором находились двое детей без присмотра взрослых - двухлетний мальчик и пятилетняя девочка. До приезда пожарных огонь охватил весь дом, рухнули стены и крыша. 

После ликвидации огня при разборе завалов пожарные обнаружили тела двух детей. Теперь по факту причинения смерти по неосторожности возбудили уголовное дело.

Двое детей погибли в пожаре в Ростовской области 6 декабря
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«Следователи осмотрели место пожара, сейчас допрашивают родителей и очевидцев. Также будут проведены экспертизы», — сказано в сообщении.

Ранее автомобиль с номерами ДНР сгорел на Королева в Ростове-на-Дону утром 5 декабря. В этом пожаре никто не пострадал.

 

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