Начался пожар в доме, в котором находились двое детей без присмотра взрослых - двухлетний мальчик и пятилетняя девочка. До приезда пожарных огонь охватил весь дом, рухнули стены и крыша.
После ликвидации огня при разборе завалов пожарные обнаружили тела двух детей. Теперь по факту причинения смерти по неосторожности возбудили уголовное дело.
«Следователи осмотрели место пожара, сейчас допрашивают родителей и очевидцев. Также будут проведены экспертизы», — сказано в сообщении.
Ранее автомобиль с номерами ДНР сгорел на Королева в Ростове-на-Дону утром 5 декабря. В этом пожаре никто не пострадал.