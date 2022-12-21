По словам местных жителей, появился громкий звук, который был слышен даже через наушники. Его слышали несколько человек во вторник, 20 декабря.
В соцсетях пользователи предположили, что это был просто звук самолета. В частности, его услышали жители Константиновска.
Позже на это отреагировал глава районной администрации Виталий Дьячкин. Он подтвердил, что был сильный хлопок.
Дьячкин уточнил, что никаких угроз нет, а в произошедшем разбираются ответственные службы. Он пообещал дополнительно рассказать о результатах.
Ранее стали известны подробности громкого хлопка в переулке Днепровском в Ростове.