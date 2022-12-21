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Стали известны подробности сильного хлопка в небе над Ростовской областью

Сегодня, 04:56
Фото: 1MI

В Ростовской области жители из района услышали сильный хлопок в небе днем 20 декабря

В Ростовской области жители Константиновского района заявили, что услышал громкий хлопок в небе, сообщили они в Telegram.

По словам местных жителей, появился громкий звук, который был слышен даже через наушники. Его слышали несколько человек во вторник, 20 декабря. 

В соцсетях пользователи предположили, что это был просто звук самолета. В частности, его услышали жители Константиновска. 

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Позже на это отреагировал глава районной администрации Виталий Дьячкин. Он подтвердил, что был сильный хлопок.

Дьячкин уточнил, что никаких угроз нет, а в произошедшем разбираются ответственные службы.  Он пообещал дополнительно рассказать о результатах. 

Ранее стали известны подробности громкого хлопка в переулке Днепровском в Ростове.

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