Напомним, что экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина ранили в ДНР, когда была атакована гостиница, в которой он находился. После этого его доставили в госпиталь в Ростове, но здесь делать операцию не стали.
Сейчас СМИ написали, что пациента перевезли в госпиталь в московском регионе. Говорилось, что через несколько дней должна пройти операция.
Официальной информации не поступало, она уточняется.
В Ростове-на-Дону на следующей неделе будет сохраняться холодная погода с ночными заморозками. В ночь на понедельник может выпасть снег с дождем.
Снегопад также пообещали и в среду ночью. Днем в среднем температура будет составлять три градуса.
К пятнице может потеплеть до пяти градусов.
Ростовчане стали жаловаться на агрессивных собак, которые нападают на прохожих. Животные обитают в районе улицы Мадояна. Их встречают возле переезда Ростов-Западный.
Горожане рассказали, что животных здесь подкармливают. Они же проявляют агрессию.
Ростовчане попросили власти решить эту проблему.