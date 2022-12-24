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Из Ростова-на-Дону увезли Рогозина, а город скоро накроет снегом

Сегодня, 15:27
Фото: 1MI
Из Ростова-на-Дону в московский регион доставили раненого Дмитрия Рогозина, синоптики пообещали ухудшение погоды, а горожане пожаловались на агрессивных собак, все самое интересное в материале RostovGazeta.

Что известно о ранении Рогозина

Напомним, что экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина ранили в ДНР, когда была атакована гостиница, в которой он находился. После этого его доставили в госпиталь в Ростове, но здесь делать операцию не стали.

Сейчас СМИ написали, что пациента перевезли в госпиталь в московском регионе. Говорилось, что через несколько дней должна пройти операция.

Официальной информации не поступало, она уточняется. 

Какая будет погода на следующей неделе

В Ростове-на-Дону на следующей неделе будет сохраняться холодная погода с ночными заморозками. В ночь на понедельник может выпасть снег с дождем. 

Снегопад также пообещали и в среду ночью. Днем в среднем температура будет составлять три градуса. 

К пятнице может потеплеть до пяти градусов.

Агрессивные собаки

Ростовчане стали жаловаться на агрессивных собак, которые нападают на прохожих. Животные обитают в районе улицы Мадояна. Их встречают возле переезда Ростов-Западный. 

Горожане рассказали, что животных здесь подкармливают. Они же проявляют агрессию.

Ростовчане попросили власти решить эту проблему.

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