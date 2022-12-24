Ростовчане пожаловались на собак, которые живут в районе улицы Мадояна. Их можно заметить возле переезда Ростов-Западный.
"Собак подкармливают местные жители. Но животные нападают на прохожих", - говорится в обращении.
Местные жители попросили решить эту проблему. На данный момент ответа на обращение не поступало.
Ранее в Ростовской области умер охотник, которого сутки согревали на морозе его собаки. Подробный материал RostovGazeta читайте по ссылке.
До этого ростовчане заявили о массовых отравлениях собак догхантерами в центре города.