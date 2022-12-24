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Стая собак нападает на людей в Ростове-на-Дону

Сегодня, 13:12
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону агрессивные собаки мешают жить спокойно горожанам, говорится в сервисе "Благоустройство города".

Ростовчане пожаловались на собак, которые живут в районе улицы Мадояна. Их можно заметить возле переезда Ростов-Западный. 

"Собак подкармливают местные жители. Но животные нападают на прохожих", - говорится в обращении.

В Ростовской области умер охотник, которого сутки согревали на морозе его собаки
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Местные жители попросили решить эту проблему. На данный момент ответа на обращение не поступало. 

Ранее в Ростовской области умер охотник, которого сутки согревали на морозе его собаки. Подробный материал RostovGazeta читайте по ссылке

До этого ростовчане заявили о массовых отравлениях собак догхантерами в центре города.

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