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Ростовчане пожаловались на опасных собак без поводков и экскременты в парке «Дружба»

Сегодня, 14:06
Фото: bg.rostov-gorod.ru
Ростовчане пожаловались на опасных собак без поводков и экскременты в парке «Дружба»
В Ростове жители Северного жилого массива пожаловались на незаконный выгул собак в парке «Дружба» на бульваре Комарова, обращение появилось на портале городского благоустройства.

В Ростове жители Ворошиловского района обратили внимание на то, что владельцы животных активно выгуливают своих питомцев в парке «Дружба». 

Очевидец обратил внимание, что собачники часто отпускают своих животных с поводков даже в присутствии детей, не обращая внимания ни на действующие правила выгула, ни на законы о выгуле опасных пород.  

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«Наличие детей собаколюбителей не останавливает. Собаки разных пород часто и опасных! А насаждения недавние из хвойных и лиственных быстро погибнут от испражнений собак», — рассказал ростовчанин, добавив, что игровые площадки парка также находятся в неутешительном состоянии. 

Напомним, ранее в Ростовской области объявили о планах ужесточить правила владения домашними животными и их содержания.

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