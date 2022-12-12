В Ростове жители Ворошиловского района обратили внимание на то, что владельцы животных активно выгуливают своих питомцев в парке «Дружба».
Очевидец обратил внимание, что собачники часто отпускают своих животных с поводков даже в присутствии детей, не обращая внимания ни на действующие правила выгула, ни на законы о выгуле опасных пород.
«Наличие детей собаколюбителей не останавливает. Собаки разных пород часто и опасных! А насаждения недавние из хвойных и лиственных быстро погибнут от испражнений собак», — рассказал ростовчанин, добавив, что игровые площадки парка также находятся в неутешительном состоянии.
Напомним, ранее в Ростовской области объявили о планах ужесточить правила владения домашними животными и их содержания.