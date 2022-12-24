Как пишет издание 161.ру, кассация пройдет в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции в Краснодаре.
Вадима Шерстенникова из школы №30 в Ростове осудили на основании показаний одной из младшеклассниц, которая утверждала, что физрук трогал ее за интимные места. При этом камеры в спортзале на момент возможных домогательств со стороны учителя физкультуры не работали. Сам физрук утверждал, что девочка не любила физкультуру и просто решила ему отомстить.
В декабре 2020 года Шерстенникова осудили на 13 лет строго режима, а в мае 2021 года приговор отменили, дело отправили на пересмотр. В марте 2022 года суд вынес новое решение о 13 годах лишения свободы.