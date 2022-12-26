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Больше 445 млн рублей ущерба нанесли коррупционеры Ростовской области за год

Сегодня, 07:05
Фото: 1MI
Ущерб от коррупции в Ростовской области составил 445 млн рублей в 2022 году

Ущерб от коррупции в Ростовской области превысил 445 млн рублей в 2022 году

В Ростовской области с начала года ущерб от коррупционных преступлений оценили в 445 миллионов рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

Речь идет о периоде с января по ноябрь 2022 года, этот показатель уменьшился в 2,7 раза по сравнению с 2021 годом. Ранее он составлял 1,2 миллиарда рублей. 

В этом году арестовали и изъяли имущества на 241 миллион рублей. В минувшем году стоимость достигала 4,3 миллиарда рублей. 

В Ростовской области власти составят особый список чиновников, подверженных коррупции
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В прокуратуре рассказали PБK, что добровольно возместили ущерб на 244 миллиона рублей. Всего зарегистрировали 741 преступление коррупционной направленности. 

Ранее стало известно, что в Ростовской области власти составят особый список чиновников, подверженных коррупции. 

 

 

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