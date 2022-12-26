Речь идет о периоде с января по ноябрь 2022 года, этот показатель уменьшился в 2,7 раза по сравнению с 2021 годом. Ранее он составлял 1,2 миллиарда рублей.
В этом году арестовали и изъяли имущества на 241 миллион рублей. В минувшем году стоимость достигала 4,3 миллиарда рублей.
В прокуратуре рассказали PБK, что добровольно возместили ущерб на 244 миллиона рублей. Всего зарегистрировали 741 преступление коррупционной направленности.
Ранее стало известно, что в Ростовской области власти составят особый список чиновников, подверженных коррупции.