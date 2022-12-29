Из-за роста заболеваемости гриппом учащихся нескольких городов отправляют на онлайн-обучение. Если населенный пункт большой, то проблем с Интернетом не возникнет.
Но в селах ситуация осложняется, так как, по информации издания, цифровые услуги во многих местах России остаются экзотикой.
Глава Минцифры Максут Шадаев раскрывал статистику за три года. Оказалось, что доля домохозяйств со скоростным подключением выросла на 9 процентных пунктов.
Так, в 2019 году около 73,6% домохозяйств могли выходить в Интернет. А в 2021 году этот показатель увеличился до 82,6%.
Издание пишет, что проблемы с доступом в Сеть есть в Западной части России. Известны несколько случаев, когда школьники сталкивались с проблемами из-за отсутствия Интернета.
Так, в селе Новомусино в Башкирии учащиеся проводят время в заброшенном коровнике, где ловит Интернет. В деревне Новопетровке в Перми дети залезали на вышку, чтобы отправить задания учителю.
И подобные случаи в различных территориях не единичные. К примеру, жители сел в Якутии не могли проголосовать за подключение к Интернету. А причиной стало отсутствие связи.
Издание составило рейтинг регионов, где есть проблемы с подключением. Первые три места заняли Новгородская область, республика Марий Эл, Рязанская область. Также в список попали Мордовия и Забайкальский край.
Появился также список субъектов, где проблемы с Интернетом отсутствуют. В него включили Чечню, Тыву, Калмыкию и Магаданскую область.
«Новые известия» уточнили, что в некоторых регионах сети развиваются медленнее, чем в остальных. Это касается Мордовии, Санкт-Петербурга, Костромской и Мурманской области.
Самое быстрое развитие сетей оказалось в Чечне, на Камчатке, Магаданской области.
«Для обеспечения россиян Интернетом к 2030 году запустили программу устранения цифрового неравенства. Но в 2022 году ее пришлось скорректировать в сторону уменьшения плана», — сказано в сообщении.
В 2022 году финансирование составило 14,7 миллиарда рублей. Но из-за антироссийских санкций появились проблемы с поставкой оборудования.
Вначале хотели обеспечить связью две тысячи малых населенных пунктов. Но планы пришлось сократить до 958.
К примеру, в Мордовии подключили за год только 11 населенных пунктов.
Депутат Александр Хинштейн уверен, что в год на программу нужно выделять по 15 миллиардов рублей. Однако согласовать на 2022 года 14,7 миллиардов удалось далеко не сразу.
«До 2030 года планируется провести Интернет в 24 тысячи населенных пунктов. Но удается подключать по одной тысяче в год. Поэтому для выполнения плана нужно ускориться до 2,7 тысячи деревень ежегодно», — подытожило издание.