Министерство опубликовало уровень средних цен на топливо. Рассматривали стоимость в Ростовской области, ДНР и на Украине.
Оказалось, что на Украине бензин стоит в два раза дороже, чем в российских регионах. Так, литр АИ-92 в соседнем государстве обходится в 90 рублей, а в ДНР и донском регионе - 43 и 47 рублей.
АИ-95 на Украине стоит 92 рублей, в Ростовской области - 52 рубля. Есть сильные различия и в стоимости газа - 52 рубля против 22 рублей на Дону.
Отмечается, что цены актуальны на конец декабря 2022 года.
Ранее стало известно, что жители Ростовской области на одну зарплату могут в среднем купить 736 литров бензина.