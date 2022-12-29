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Цены на бензин в Ростовской области оказались вдвое ниже, чем на Украине

Сегодня, 06:53
Фото: 1MI
Цены на бензин сравнили на Украине и в Ростовской области

В ДНР сравнили цены на бензин на Украине и в Ростовской области

Стоимость бензина в Ростовской области оказалась намного ниже, чем на Украине, сообщили в Минэкономразвития ДНР.

Министерство опубликовало уровень средних цен на топливо. Рассматривали стоимость в Ростовской области, ДНР и на Украине. 

Оказалось, что на Украине бензин стоит в два раза дороже, чем в российских регионах. Так, литр АИ-92 в соседнем государстве обходится в 90 рублей, а в ДНР и донском регионе - 43 и 47 рублей.

АИ-95 на Украине стоит 92 рублей, в Ростовской области - 52 рубля. Есть сильные различия и в стоимости газа - 52 рубля против 22 рублей на Дону. 

Отмечается, что цены актуальны на конец декабря 2022 года. 

Ранее стало известно, что жители Ростовской области на одну зарплату могут в среднем купить 736 литров бензина.

#Илья Протвинов#Бензин#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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