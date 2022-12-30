По словам собеседника, никто массово город не покидает и все остаются дома. Он назвал две причины — доверие к российской системе ПВО и то, что люди уже привыкли.
«У нас спокойствие и тишина, иногда прерываемая известиями о том, что недружественная окраина про нас не забывает», — уточнил ростовчанин.
Он добавил, что на днях слышал громкий звук в небе. Но, по его словам, информации на эту тему очень мало.
Ранее стало известно, что жители Ростовской области собрали 190 миллионов рублей для участников спецоперации.