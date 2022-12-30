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Находящийся в Белгороде ростовчанин рассказал о ситуации в городе

Сегодня, 06:33
Фото: МЧС Белгородской области
Находящийся в Белгороде ростовчанин рассказал о ситуации в городе
В Белгороде в последнее время сложилась довольно спокойная обстановка, но иногда слышны громкие звуки, рассказал RostovGazeta переехавший в город ростовчанин.

По словам собеседника, никто массово город не покидает и все остаются дома. Он назвал две причины — доверие к российской системе ПВО и то, что люди уже привыкли.

«У нас спокойствие и тишина, иногда прерываемая известиями о том, что недружественная окраина про нас не забывает», — уточнил ростовчанин.

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Он добавил, что на днях слышал громкий звук в небе. Но, по его словам, информации на эту тему очень мало.

Ранее стало известно, что жители Ростовской области собрали 190 миллионов рублей для участников спецоперации.

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