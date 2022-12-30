«Стоимость его строительства, которая была озвучена еще в 2010 году, составляет треть бюджета Ростовской области. Причем только на одну линию из нескольких станций. Таким образом, на появление только одной ветки метро уйдет много лет и денег», - отмечает Артемий Зайцев.