Урбанист убежден, что строительство метро никак не решит транспортные проблемы в Ростове.
«Стоимость его строительства, которая была озвучена еще в 2010 году, составляет треть бюджета Ростовской области. Причем только на одну линию из нескольких станций. Таким образом, на появление только одной ветки метро уйдет много лет и денег», - отмечает Артемий Зайцев.
По его словам, оперативно решить транспортную задачу позволит планируемое по всему городу строительство трамвайных путей. Неудобства для ростовчан возникнут только на момент строительства. А когда трамвайные пути построят, жители города по достоинству оценят удобство и комфорт передвижения на общественном транспорте.
Урбанист предупреждает: трамвай не будет скоростным. От Левенцовки до Сельмаша оборот на трамвае занимает два часа движения со скоростью 20 километров в час.
«Скоростным будет только участок дороги. Планируется сделать несколько участков ускоренными. Например, на проспекте Стачки. В результате жителям Левенцовки станет гораздо удобнее добираться в центр города», — объясняет собеседник.