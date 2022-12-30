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Урбанист рассказал, как можно избавить Ростов от транспортных проблем без метро

Сегодня, 17:18
Фото: rostov-gorod.ru
Урбанист рассказал, как в Ростове решат транспортный вопрос без метро
Трамвай вместо метро появится в Ростове. Это существенно улучшит транспортный вопрос, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

Урбанист убежден, что строительство метро никак не решит транспортные проблемы в Ростове.

«Стоимость его строительства, которая была озвучена еще в 2010 году, составляет треть бюджета Ростовской области. Причем только на одну линию из нескольких станций. Таким образом, на появление только одной ветки метро уйдет много лет и денег», - отмечает Артемий Зайцев.

По его словам, оперативно решить транспортную задачу позволит планируемое по всему городу строительство трамвайных путей. Неудобства для ростовчан возникнут только на момент строительства. А когда трамвайные пути построят, жители города по достоинству оценят удобство и комфорт передвижения на общественном транспорте.

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Оперативно решить транспортную задачу позволит планируемое по всему городу строительство трамвайных путей.
Фото: rostov-gorod.ru

Урбанист предупреждает: трамвай не будет скоростным. От Левенцовки до Сельмаша оборот на трамвае занимает два часа движения со скоростью 20 километров в час.

«Скоростным будет только участок дороги. Планируется сделать несколько участков ускоренными. Например, на проспекте Стачки.  В результате жителям Левенцовки станет гораздо удобнее добираться в центр города», — объясняет собеседник.

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