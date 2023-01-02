День донора пройдет в Ростове 4 января. В Ростовской станции переливания крови напомнили, что болезни никуда не уходят с наступлением новогодних праздников. Всех желающих сдать кровь и спасть чью-то жизнь ждут по адресу улица Ченцова, 71/63б с 08.30 до 13.00 мск.