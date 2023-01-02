День донора пройдет в Ростове 4 января. В Ростовской станции переливания крови напомнили, что болезни никуда не уходят с наступлением новогодних праздников. Всех желающих сдать кровь и спасть чью-то жизнь ждут по адресу улица Ченцова, 71/63б с 08.30 до 13.00 мск.
Однако медики напоминают, что перед сдачей крови необходимо на два дня отказаться от алкоголя, также накануне не стоит употреблять острую, копченную, соленую и жирную пищу, воздержаться придется и от молока, яиц, фиников, бананов, свеклы и шоколада.
Также в День донора ростовчан будут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка. Они приготовили для участников акции новогодние сюрпризы и подарки.
Ранее в Ростове рассказали, где можно сдать кровь раненным в ходе СВО.