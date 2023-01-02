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Жителей Ростова попросили сдать кровь 4 января

Сегодня, 07:30
Фото: Группа ВК "Доноры Дона"
В Ростове местных жителей попросили прийти на сдачу крови 4 января, информация появилась на сайте Ростовской станции переливания крови.

День донора пройдет в Ростове 4 января. В Ростовской станции переливания крови напомнили, что болезни никуда не уходят с наступлением новогодних праздников. Всех желающих сдать кровь и спасть чью-то жизнь ждут по адресу улица Ченцова, 71/63б с 08.30 до 13.00 мск.

Однако медики напоминают, что перед сдачей крови необходимо на два дня отказаться от алкоголя, также накануне не стоит употреблять острую, копченную, соленую и жирную пищу, воздержаться придется и от молока, яиц, фиников, бананов, свеклы и шоколада.

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Также в День донора ростовчан будут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка. Они приготовили для участников акции новогодние сюрпризы и подарки.

Ранее в Ростове рассказали, где можно сдать кровь раненным в ходе СВО.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Новый год
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