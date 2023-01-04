Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал сообщение очевидца, которая рассказала, что стала свидетелем гибели молодой женщины.
По словам подписчицы, во вторник, 3 января, в 16.00 мск из окна дома в переулке Крыловской выпала девушка. Женщина сообщает, что погибшая была одной из трех квартиросъемщиц, которые арендовали посуточную квартиру в доме № 10/13.
«Что произошло неизвестно», — сказано в сообщении подписчицы. Очевидцы сообщают, что тело погибшей убрали с площадки перед домом спустя час.
Официальная информация о гибели девушки пока не поступала.
Ранее в Ростове молодой человек выпал из окна в доме на улице Платона Кляты.