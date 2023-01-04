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В центре Ростове девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 3 января

Сегодня, 05:15
Фото: pxhere.com

В Кировском районе в Ростове 21-летняя девушка погибла, выпав из окна 14 этажа

В Ростове в переулке Крыловской, 10/13 молодая девушка погибла, выпав из окна, об этом сообщили очевидцы.

Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал сообщение очевидца, которая рассказала, что стала свидетелем гибели молодой женщины. 

По словам подписчицы, во вторник, 3 января, в 16.00 мск из окна дома в переулке Крыловской выпала девушка. Женщина сообщает, что погибшая была одной из трех квартиросъемщиц, которые арендовали посуточную квартиру в доме № 10/13.  

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«Что произошло неизвестно», — сказано в сообщении подписчицы. Очевидцы сообщают, что тело погибшей убрали с площадки перед домом спустя час. 

Официальная информация о гибели девушки пока не поступала. 

Ранее в Ростове молодой человек выпал из окна в доме на улице Платона Кляты.

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