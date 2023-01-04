По словам подписчицы, во вторник, 3 января, в 16.00 мск из окна дома в переулке Крыловской выпала девушка. Женщина сообщает, что погибшая была одной из трех квартиросъемщиц, которые арендовали посуточную квартиру в доме № 10/13.