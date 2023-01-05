В среду, 4 января, областную станцию переливания крови посетили 140 местных жителей, которые пожертвовали около 60 литров крови и ее компонентов. По оценкам врачей, это объема достаточно, чтобы помочь почти 300 пациентам, так как кровь разделяют на плазму, тромбоциты и эритроциты и переливают двум или трем пациентам за один раз.
В ходе акции доноров встречал Дед Мороз и Снегурочка, которые раздавали сердца-эспандеры и мандарины горожанам, сдающим свою кровь.
В правительстве добавили, что с понедельника, 9 января, станция начнет работать в штатном режиме по адресу улица Ченцова, 71/63б.
Ранее медики рассказали, как подготовить организм к сдаче крови.