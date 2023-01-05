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Эспандеры и мандарины в обмен на кровь: в Ростове донорами 4 января стали 140 жителей

Сегодня, 06:43
Фото: donland

Десятки ростовчан сдали кровь для спасения 300 человек 4 января

В Ростове-на-Дону в среду, 4 января, прошла донорская акция, благодаря отзывчивости горожан удалось собрать около 60 литров крови и ее компонентов, об этом сообщили в донском правительстве.

В среду, 4 января, областную станцию переливания крови посетили 140 местных жителей, которые пожертвовали около 60 литров крови и ее компонентов. По оценкам врачей, это объема достаточно, чтобы помочь почти 300 пациентам, так как кровь разделяют на плазму, тромбоциты и эритроциты и переливают двум или трем пациентам за один раз. 

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В ходе акции доноров встречал Дед Мороз и Снегурочка, которые раздавали сердца-эспандеры и мандарины горожанам, сдающим свою кровь.

В правительстве добавили, что с понедельника, 9 января, станция начнет работать в штатном режиме по адресу улица Ченцова, 71/63б. 

Ранее медики рассказали, как подготовить организм к сдаче крови.

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