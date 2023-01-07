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Страшный гололед появился на дорогах в Ростове-на-Дону с 7 января

Сегодня, 09:23
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону из-за прошедших дождей и заморозков появился гололед, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Напомним, что вечером в пятницу, 6 января, прошли снег с дождем. После этого начались заморозки с температурой до минус восьми градусов.

В результате все заледенело и ростовчанам проблематично идти по тротуарам, так как покрытие стало скользким. Аналогичная ситуация сложилась на некоторых дорогах.

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Добавим, что холодная погода с температурой ниже нуля сохранится до 12 января. Но осадков больше быть не должно.

Ранее власти сообщали о работающей технике на улицах города. А коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.

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