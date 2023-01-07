Напомним, что вечером в пятницу, 6 января, прошли снег с дождем. После этого начались заморозки с температурой до минус восьми градусов.
В результате все заледенело и ростовчанам проблематично идти по тротуарам, так как покрытие стало скользким. Аналогичная ситуация сложилась на некоторых дорогах.
Добавим, что холодная погода с температурой ниже нуля сохранится до 12 января. Но осадков больше быть не должно.
Ранее власти сообщали о работающей технике на улицах города. А коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.