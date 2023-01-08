Информация приходит женщинам в возрасте от 40 лет и мужчинам старше 45 лет. Их оповещают о стаже, который необходимо набрать, чтобы выйти на заслуженный отдых. Указан и предполагаемый размер пенсии.
«Это позволит людям заранее оценить свои пенсионные права и при необходимости предпринять шаги по их увеличению», — объяснили изданию «Наше время» в отделении ПФР по региону.
Отмечается, что подобные уведомления будут присылать раз в три года.
Напомним, что с 2023 года в Ростове пенсионеры начнут получать пенсию по новым правилам.