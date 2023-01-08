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Жителей в Ростовской области начали уведомлять о необходимом до пенсии стаже

Сегодня, 17:08
Фото: 1mi
Жителям Ростовской области через Госуслуги стали приходить уведомления о будущей пенсии, пишут СМИ.

Информация приходит женщинам в возрасте от 40 лет и мужчинам старше 45 лет. Их оповещают о стаже, который необходимо набрать, чтобы выйти на заслуженный отдых. Указан и предполагаемый размер пенсии.

«Это позволит людям заранее оценить свои пенсионные права и при необходимости предпринять шаги по их увеличению», — объяснили изданию «Наше время» в отделении ПФР по региону.

Отмечается, что подобные уведомления будут присылать раз в три года.

Напомним, что с 2023 года в Ростове пенсионеры начнут получать пенсию по новым правилам.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Пенсия#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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