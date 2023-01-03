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С 2023 года в Ростове пенсионеры начнут получать пенсию по новым правилам

Сегодня, 07:17
Фото: pxhere.com
В Ростове и других городах России с 1 января 2023 года вступили в силу новые правила доставки пенсии, благодаря которым почтальоны будут посещать пенсионеров несколько раз, разъяснения о новом порядке доставки пенсий дала доцент РЭУ Ольга Лебединская.

Специалист рассказала порталу РИА «Новости», что в 2023 году в России начали действовать новые правила доставки пенсии, по которым почтальон должен будет предпринять три попытки доставки пенсии получателю.

Раньше почтальоны доставляли пенсию на дом лишь один раз. В случае, если получателя не было дома во время визита почтальона — пенсионеру приходилось обращаться в отделение «Почты России» или ждать следующего месяца. 

Эксперт рассказал, на сколько повысятся пенсии ростовчан с 1 января 2023 года
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По новому правилу, если почтальон не смог застать пенсионера дома — он должен предпринять еще как минимум две попытки доставки денег с предварительным оповещением получателя. 

Также Лебединская уточнила, что в апреле единственным доставщиком пенсии станет «Почта России».

Ранее в Минтруда сообщили, что пенсии неработающих пенсионеров выросли на 5% в 2023 году. 

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