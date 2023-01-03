Специалист рассказала порталу РИА «Новости», что в 2023 году в России начали действовать новые правила доставки пенсии, по которым почтальон должен будет предпринять три попытки доставки пенсии получателю.
Раньше почтальоны доставляли пенсию на дом лишь один раз. В случае, если получателя не было дома во время визита почтальона — пенсионеру приходилось обращаться в отделение «Почты России» или ждать следующего месяца.
По новому правилу, если почтальон не смог застать пенсионера дома — он должен предпринять еще как минимум две попытки доставки денег с предварительным оповещением получателя.
Также Лебединская уточнила, что в апреле единственным доставщиком пенсии станет «Почта России».
Ранее в Минтруда сообщили, что пенсии неработающих пенсионеров выросли на 5% в 2023 году.