rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростовской области проиндексируют пенсии на 4,8% с 1 января 2023 года

Сегодня, 09:19
Фото: Khaoula1991/CC BY SA / wikimedia.org
На сколько увеличится песния с 1 января 2023 года
В Ростовской области и других субъектах Российской Федерации собираются провести индексацию пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года, об этом сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков.

В «Известиях» рассказали, что на днях глава Минтруда объявил, что с 1 января нетрудоустроенным пенсионерам собираются индексировать пенсии на 4,8%. Антон Котяков уточнил, что совокупный показатель роста пенсий составит более 15%.

Юрист рассказал, почему уехавшие из России ростовчане могут потерять часть пенсии
Узнать подробнее

Напомним, что недавно RostovGazeta сообщила о повышении уровня прожиточного минимума в Ростовской области до 14,2 тысячи рублей, при этом показатель для пенсионеров должен составить не менее 11,2 тысячи рублей.

Ранее стало известно, почему индексация пенсий работающих пенсионеров пробьет брешь в госбюджете.

Читайте также:
Стало известно, кто в РФ имеет право выйти на пенсию в 50 летНа Украине могут полностью перестать выплачивать зарплаты и пенсииЗвёздные ростовчане Дибров и Аллегрова получают пенсии больше 30 тысяч рублей
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Пенсии#Выплаты
Подпишитесь
Жалобы и нарушения: самые крупные госзакупки Ростовской области за 2022 год
Сегодня, 09:32
ФК «Ростов» запретили регистрировать новых игроков из-за долгов
Сегодня, 07:10
Больше 80% жителей в Ростове-на-Дону хотят постоянный выходной 31 декабря
Сегодня, 07:23
«Дизайнер был цыган?»: ростовчан шокировала кричащая роскошь особняка Масленского
Сегодня, 07:25
Урбанист предложил заменить старые гаражи на современные паркинги в Ростове
Сегодня, 07:37
Обитающие в Ростовской области раки начали увеличиваться в своих размерах в 2022 году
Сегодня, 07:59