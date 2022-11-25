В «Известиях» рассказали, что на днях глава Минтруда объявил, что с 1 января нетрудоустроенным пенсионерам собираются индексировать пенсии на 4,8%. Антон Котяков уточнил, что совокупный показатель роста пенсий составит более 15%.
Напомним, что недавно RostovGazeta сообщила о повышении уровня прожиточного минимума в Ростовской области до 14,2 тысячи рублей, при этом показатель для пенсионеров должен составить не менее 11,2 тысячи рублей.
Ранее стало известно, почему индексация пенсий работающих пенсионеров пробьет брешь в госбюджете.