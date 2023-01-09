Больше всего потерял основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который обеднел на 100 миллиардов долларов. Это связано с падением акций Tesla.
На втором месте находится владелец Amazon Джефф Безос. Акции его компании рухнули на 50%, из-за чего он потерял 85 миллиардов долларов.
Еще без 77 миллиардов долларов остался Марк Цукерберг. В топ-5 также вошли соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, лишившиеся по 45 миллиардов долларов каждый.
Ранее в Ростове компании миллиардера одобрили многоэтажную застройку в районе реки Темерник.