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Составлен топ-5 миллиардеров с самыми крупными потерями в 2022 году

Сегодня, 09:40
Фото: mincomunicacoes/ZACK/MCOM/flickr.com/CC BY 2.0
Составлен топ-5 миллиардеров с самыми крупными потерями в 2022 году
Forbes составил список миллиардеров, у которых были самые крупные финансовые потери в минувшем году, сообщают «Новые известия».

Больше всего потерял основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который обеднел на 100 миллиардов долларов. Это связано с падением акций Tesla.

На втором месте находится владелец Amazon Джефф Безос. Акции его компании рухнули на 50%, из-за чего он потерял 85 миллиардов долларов.

Еще без 77 миллиардов долларов остался Марк Цукерберг. В топ-5 также вошли соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, лишившиеся по 45 миллиардов долларов каждый.

Ранее в Ростове компании миллиардера одобрили многоэтажную застройку в районе реки Темерник.

 

 

#Илья Протвинов#Деньги#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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