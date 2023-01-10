В Ростове-на-Дону за минувший год увеличилось количество зарегистрированных преступлений. Рост составил почти 3%.
Однако количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 6,1%. В городе стало меньше краж, угонов, грабежей и мошенничеств.
В декабре задержали двух человек за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Возбудили уголовное дело, а фигурантов арестовали.
Ранее в Ростовской области пьяный 31-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в туалете. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.