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Двух педофилов задержали в Ростове-на-Дону за декабрь в 2022 году

Сегодня, 07:34
Фото: 75.мвд.рф
Двух педофилов задержали в Ростове-на-Дону за декабрь в 2022 году
В Ростове-на-Дону в декабре минувшего года удалось задержать двух человек за развратные действия в отношении несовершеннолетних, сообщил глава городского управления МВД Сергей Шпак.

В Ростове-на-Дону за минувший год увеличилось количество зарегистрированных преступлений. Рост составил почти 3%.

Однако количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 6,1%. В городе стало меньше краж, угонов, грабежей и мошенничеств.

В Ростовской области пьяный 31-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в туалете
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В декабре задержали двух человек за действия сексуального характера в отношении  несовершеннолетних. Возбудили уголовное дело, а фигурантов арестовали. 

Ранее в Ростовской области пьяный 31-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в туалете. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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