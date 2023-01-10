Издание сообщает, что в Киеве надеются компенсировать потери захватом Ростова, Курска, Белгорода. Эти города называют очень богатыми.
«Но как это сделать, если нет оружия. От украинской армии воюют гражданские, а для появления профессиональной армии нужно минимум пять лет. Экономика Украины выдержит это время?», — говорится в публикации со ссылкой на слова эксперта.
Он добавил, что ВСУ необходимы сотни танков и несколько лет для получения опыта, но страна столько не продержится.
Ранее ростовский депутат Бородай рассказал, до какого момента нужно победить на СВО.