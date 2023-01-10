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Украинский политолог рассказал, что помешало ВСУ захватить Ростов-на-Дону

Сегодня, 07:47
Фото: 1mi
Украинская армия не сможет захватить Ростов-на-Дону из-за отсутствия оружия, пишет издание «Политнавигатор» со ссылкой на слова одного из украинских политологов Олега Соскина.

Издание сообщает, что в Киеве надеются компенсировать потери захватом Ростова, Курска, Белгорода. Эти города называют очень богатыми.

«Но как это сделать, если нет оружия. От украинской армии воюют гражданские, а для появления профессиональной армии нужно минимум пять лет. Экономика Украины выдержит это время?», — говорится в публикации со ссылкой на слова эксперта.

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Он добавил, что ВСУ необходимы сотни танков и несколько лет для получения опыта, но страна столько не продержится. 

Ранее ростовский депутат Бородай рассказал, до какого момента нужно победить на СВО. 

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