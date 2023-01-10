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В Росавиации опровергли открытие аэропорта Платов в Ростове-на-Дону с 15 января

Сегодня, 07:19
Фото: 1MI
В Росавиации опровергли открытие аэропорта Платов в Ростове-на-Дону с 15 января
В Ростове-на-Дону не подтвердили распространяемую информацию о возобновлении работы аэропорта Платов.

Напомним, что аэропорт закрыт уже практически год — с 24 февраля 2022 года. Ограничения продляют каждую неделю.

Теперь Telegram-каналы начали распространять информацию, что воздушная гавань якобы откроется с 15 января. Говорилось, что должны заработать и другие аэропорты, работа которых сейчас приостановлена.

Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону не собираются открывать до 27 декабря
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«Росавиация сообщила, что эта информация не соответствует действительности. Распространяемый документ оказался фейком», — пишет ТАСС.

Отмечается, что режим ограничений продолжит действовать.

Ранее стало известно, что Росавиация решила больше не уведомлять о продлении закрытия Платова в Ростове.

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Аэропорт#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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