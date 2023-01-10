Напомним, что аэропорт закрыт уже практически год — с 24 февраля 2022 года. Ограничения продляют каждую неделю.
Теперь Telegram-каналы начали распространять информацию, что воздушная гавань якобы откроется с 15 января. Говорилось, что должны заработать и другие аэропорты, работа которых сейчас приостановлена.
«Росавиация сообщила, что эта информация не соответствует действительности. Распространяемый документ оказался фейком», — пишет ТАСС.
Отмечается, что режим ограничений продолжит действовать.
Ранее стало известно, что Росавиация решила больше не уведомлять о продлении закрытия Платова в Ростове.