Ограничение работы продлили до 27 числа. Речь идет как о Платове, так и об аэропортах в других городах. В том числе в Краснодаре, Анапе, Белгороде и Брянске.
Авиакомпании просят сформировать альтернативные маршруты для перевозки людей. Изменения стоит отслеживать на сайтах воздушных гаваней.
Напомним, что Платов не работает с 24 февраля этого года. Дату его открытия переносят каждую неделю.
Добавим, что территорию бывшего аэропорта в Ростове хотят застроить домами и создать здесь необходимую для проживания людей инфраструктуру. Сюда же планируется перенести здание правительства региона.