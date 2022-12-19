rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону не собираются открывать до 27 декабря

Сегодня, 06:30
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону останется закрытым до конца декабря аэропорт Платов, сообщили в Росавиации.

Ограничение работы продлили до 27 числа. Речь идет как о Платове, так и об аэропортах в других городах. В том числе в Краснодаре, Анапе, Белгороде и Брянске.

Авиакомпании просят сформировать альтернативные маршруты для перевозки людей. Изменения стоит отслеживать на сайтах воздушных гаваней.

Урбанист рассказал, что может убить идею переезда властей в район аэропорта в Ростове
Узнать подробнее

Напомним, что Платов не работает с 24 февраля этого года. Дату его открытия переносят каждую неделю.

Добавим, что территорию бывшего аэропорта в Ростове хотят застроить домами и создать здесь необходимую для проживания людей инфраструктуру. Сюда же планируется перенести здание правительства региона. 

Читайте также:
Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону не откроют до 21 декабряВ Ростове аэропорт Платов будет простаивать без рейсов до середины декабряВ Ростове-на-Дону отменили плату за детсады для семей мобилизованных
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Аэропорт#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
Колбаса вместо мяса: в Ростовской области значительно подорожал салат оливье
Сегодня, 03:44
Ростовчанин возмущен продажей петард маленьким детям в магазинах пиротехники
Сегодня, 06:04
Папиросы «Дядя Костя» и секретные роды: что рекламировали в дореволюционном Ростове
Вчера, 14:05
Похолодание придет в Ростов-на-Дону на этой неделе с 20 декабря
Сегодня, 05:16
Сразу три опасных вида гриппа угрожают Ростовской области в 2022 году
Сегодня, 06:41
На три месяца раньше: новый ЖК в Ростове сдан досрочно
Сегодня, 06:50