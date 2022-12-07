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В Ростове аэропорт Платов будет простаивать без рейсов до середины декабря

Сегодня, 07:22
Фото: donland.ru
В Ростове аэропорт Платов будет простаивать без рейсов до середины декабря
В Ростове аэропорт Платов не сможет возобновить свою работу до 15 декабря, об этом сообщили в Росавиации.

В среду, 7 декабря, в агентстве воздушного транспорта предупредили население юга и центральной части России о продлении запрета на полеты гражданской авиации. Так аэропорт Платов останется закрыт до четверга, 15 декабря, до 03.45 мск. 

Аналогичный запрет продолжит действовать в аэропортах Белгорода, Геленджика, Краснодара и еще семи аэровокзалах юга России. Пока воздушное пространство остается закрытым, авиакомпаниям рекомендуют перераспределить рейсы на аэропорты Сочи, Волгограда, Ставрополья, Москвы и Минвод. 

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Напомним, запрет на полеты гражданских рейсов ввели с началом спецоперации на Украине 9,5 месяца назад. Несмотря на прекращение перелетов, аэропорт готовят к возобновлению рейсов в любой момент: проводят дезинсекцию и дератизацию помещений и ближайших территорий, готовятся к строительству нового транспортного узла и даже хотят запустить к аэропорту электричку

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