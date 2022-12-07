Напомним, запрет на полеты гражданских рейсов ввели с началом спецоперации на Украине 9,5 месяца назад. Несмотря на прекращение перелетов, аэропорт готовят к возобновлению рейсов в любой момент: проводят дезинсекцию и дератизацию помещений и ближайших территорий, готовятся к строительству нового транспортного узла и даже хотят запустить к аэропорту электричку.