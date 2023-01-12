Пожар начался на дороге М-4 «Дон» в 07.40 мск 12 января. В Красносулинском районе при движении загорелся автобус.
«В салоне находились шахтеры, они не пострадали. Их отправили к месту следования резервным транспортом», — сказано в сообщении.
Отмечается, что к тушению огня привлекли семь человек, они использовали две единицы техники. О причинах пожара информации нет.
Напомним, что более 50% пожаров в донском регионе в 2023 году пришлись на жилые помещения. В целом в регионе резко увеличилось количество возгораний.