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В Ростовской области во время движения загорелся автобус с шахтерами утром 12 января

Сегодня, 05:43
Фото: 1mi
В Ростовской области на дороге произошло возгорание автобуса, в котором везли бригаду шахтеров, сообщили в УМЧС по региону.

Пожар начался на дороге М-4 «Дон» в 07.40 мск 12 января. В Красносулинском районе при движении загорелся автобус.

«В салоне находились шахтеры, они не пострадали. Их отправили к месту следования резервным транспортом», — сказано в сообщении.

Более 50% пожаров в Ростовской области в 2023 году пришлись на жилые помещения
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Отмечается, что к тушению огня привлекли семь человек, они использовали две единицы техники. О причинах пожара информации нет. 

Напомним, что более 50% пожаров в донском регионе в 2023 году пришлись на жилые помещения. В целом в регионе резко увеличилось количество возгораний.

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