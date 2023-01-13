Кроме того, Голубев напомнил, что в 2014 году результате обстрелов было повреждено жилье, погиб житель донского города Донецка, еще один человек получил ранение. «Тогда мы оказали пострадавшим необходимую помощь. Так же будем действовать и в других случаях ЧС, хотя, надеюсь, что их не произойдёт», — подчеркнул глава региона.