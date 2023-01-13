Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Напомним, что Владимир Путин поручил российскому правительству и органам исполнительной власти в ряде регионов страны, в числе которых оказалась и Ростовская область, определить подходы к восстановлению жилья, которое было утрачено в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины и террористических актов.
По словам губернатора, в регионе за весь период был зафиксирован только один случай, когда украинский снаряд попал в нежилое помещение во дворе частного дома. Это произошло в Тарасовском районе. Вероятно, речь идет о попадании снаряда в сарай в хуторе Маноцкий 19 февраля 2022 года. В результате происшествия никто не пострадал.
Кроме того, Голубев напомнил, что в 2014 году результате обстрелов было повреждено жилье, погиб житель донского города Донецка, еще один человек получил ранение. «Тогда мы оказали пострадавшим необходимую помощь. Так же будем действовать и в других случаях ЧС, хотя, надеюсь, что их не произойдёт», — подчеркнул глава региона.