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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Губернатор Ростовской области Голубев впервые назвал число жертв и разрушений от ВСУ

Сегодня, 15:07
Фото: 1MI
Губернатор Ростовской области Голубев впервые назвал число жертв и разрушений от ВСУ
Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал поручение президента Владимира Путина о восстановлении жилья, которое было разрушено после обстрелов вооруженными формированиями Украины и террористических актов, об этом он написал в своем telegram-канале.

Напомним, что Владимир Путин поручил российскому правительству и органам исполнительной власти в ряде регионов страны, в числе которых оказалась и Ростовская область, определить подходы к восстановлению жилья, которое было утрачено в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины и террористических актов.

По словам губернатора, в регионе за весь период был зафиксирован только один случай, когда украинский снаряд попал в нежилое помещение во дворе частного дома. Это произошло в Тарасовском районе. Вероятно, речь идет о попадании снаряда в сарай в хуторе Маноцкий 19 февраля 2022 года. В результате происшествия никто не пострадал.

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По словам губернатора, в регионе за весь период был зафиксирован только один случай, когда украинский снаряд попал в нежилое помещение во дворе частного дома.
Фото: donland.ru

Кроме того, Голубев напомнил, что в 2014 году результате обстрелов было повреждено жилье, погиб житель донского города Донецка, еще один человек получил ранение. «Тогда мы оказали пострадавшим необходимую помощь. Так же будем действовать и в других случаях ЧС, хотя, надеюсь, что их не произойдёт», — подчеркнул глава региона.

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