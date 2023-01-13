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Снег с дождем будут идти все выходные в Ростове-на-Дону с 14 января

Сегодня, 05:36
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на выходных ожидается пасмурная погода с осадками, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу должно быть облачно, температура составит ноль градусов. Ветер усилится до пяти метров в секунду.

В субботу, 14 января, начнутся снег с дождем, скорость ветра не изменится. В воскресенье эти погодные условия сохранятся.

Ночью стоит ждать заморозков с температурой до минус трех градусов. С понедельника, 16 января, начнется потепление и воздух прогреется до плюс одного градуса.

К среде, 18 января, столбики термометров будут показывать плюс четыре градуса. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.

Ранее стало известно, что в Ростовской области четыре крупных города могут остаться без воды из-за непогоды.

 

 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Прогноз погоды#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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