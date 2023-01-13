В пятницу должно быть облачно, температура составит ноль градусов. Ветер усилится до пяти метров в секунду.
В субботу, 14 января, начнутся снег с дождем, скорость ветра не изменится. В воскресенье эти погодные условия сохранятся.
Ночью стоит ждать заморозков с температурой до минус трех градусов. С понедельника, 16 января, начнется потепление и воздух прогреется до плюс одного градуса.
К среде, 18 января, столбики термометров будут показывать плюс четыре градуса. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.
Ранее стало известно, что в Ростовской области четыре крупных города могут остаться без воды из-за непогоды.