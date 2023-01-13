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Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

В Ростове-на-Дону не могут найти инвестора для строительства канатной дороги

Сегодня, 14:44
Фото: Mos.ru
В Ростове-на-Дону не могут найти инвестора для строительства канатной дороги
В Ростове-на-Дону нет инвестора, который займется строительством канатной дороги на левый берег, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Из-за этого есть вероятность, что работы придется проводить за бюджетные деньги. Градоначальник рассказал, что необходимо к весне подготовить всю документацию по этому объекту.

Урбанист Зайцев заявил, что Ростову не нужна канатная дорога через Дон
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Ранее стало известно, канатную дорогу решили продлить до улицы Закруткина. Расширенный материал читайте по ссылке.

Напомним, что канатка свяжет оба берега реки Дон. Первая станция дороги расположится в районе Театральной площади.

До этого урбанист Зайцев заявил, что Ростову не нужна канатная дорога через Дон. Он считает, что из-за этого вырастет стоимость квартир на левом берегу.

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