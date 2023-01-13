Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Из-за этого есть вероятность, что работы придется проводить за бюджетные деньги. Градоначальник рассказал, что необходимо к весне подготовить всю документацию по этому объекту.
Ранее стало известно, канатную дорогу решили продлить до улицы Закруткина. Расширенный материал читайте по ссылке.
Напомним, что канатка свяжет оба берега реки Дон. Первая станция дороги расположится в районе Театральной площади.
До этого урбанист Зайцев заявил, что Ростову не нужна канатная дорога через Дон. Он считает, что из-за этого вырастет стоимость квартир на левом берегу.