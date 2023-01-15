В Ростовской области упало что-то похожее на ракету, а ВСУ хотели напасть на Ростов

Предположительно обломки ракеты были обнаружены в поле в Ростовской области, в районе Авдеевки якобы были найдены карты ВСУ со схемами нападения на Ростов, а для многодетных отцов сохранили отсрочку от мобилизации, все самое интересное в материале RostovGazeta.