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Posted Сегодня, 16:37

Published Сегодня, 16:37

Modified Сегодня, 17:35

Updated Сегодня, 17:35

Итоги недели: ВСУ потеряли карты с планом нападения на Ростов, а в поле упала ракета

Сегодня, 16:37
Фото: 1MI
Итоги недели: ВСУ потеряли карты с планом нападения на Ростов, а в поле упала ракета

В Ростовской области упало что-то похожее на ракету, а ВСУ хотели напасть на Ростов

Предположительно обломки ракеты были обнаружены в поле в Ростовской области, в районе Авдеевки якобы были найдены карты ВСУ со схемами нападения на Ростов, а для многодетных отцов сохранили отсрочку от мобилизации, все самое интересное в материале RostovGazeta.

Неопознанные обломки в поле

В поле в Усть-Донецком районе Ростовской области были найдены обломки ракеты. По предварительной информации, это могли быть части зенитной ракеты С-300, которую могла сбить российская система ПВО.

Место падения обломков было оцеплено. Части неизвестного пока объекта отданы экспертам на изучение.

ВСУ планировали нападение на Ростов

Российские военные якобы обнаружили на позициях в районе Авдеевки, которые оставили военнослужащие ВСУ, карты с планами нападения на донскую столицу и Таганрог.

Стало известно, что было на картах ВСУ с планами нападения на Ростов-на-Дону
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На самих картах оставлены отметки, которые были сделаны полгода назад. Они могут означать направления для техники или сил противника. Такое мнение высказал российский командир с позывным Саныч.

Отсрочка от мобилизации

Многодетные отцы Ростовской области сохранят отсрочку от частичной мобилизации, заявил первый заместитель председателя Совета федерации Андрей Турчак.

Речь идет об отсрочке, которую получают отцы, у которых есть трое и более детей. Стоит отметить, что ранее СМИ распространили информацию, что такая отсрочка может быть отменена.

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