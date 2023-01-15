Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
В поле в Усть-Донецком районе Ростовской области были найдены обломки ракеты. По предварительной информации, это могли быть части зенитной ракеты С-300, которую могла сбить российская система ПВО.
Место падения обломков было оцеплено. Части неизвестного пока объекта отданы экспертам на изучение.
Российские военные якобы обнаружили на позициях в районе Авдеевки, которые оставили военнослужащие ВСУ, карты с планами нападения на донскую столицу и Таганрог.
На самих картах оставлены отметки, которые были сделаны полгода назад. Они могут означать направления для техники или сил противника. Такое мнение высказал российский командир с позывным Саныч.
Многодетные отцы Ростовской области сохранят отсрочку от частичной мобилизации, заявил первый заместитель председателя Совета федерации Андрей Турчак.
Речь идет об отсрочке, которую получают отцы, у которых есть трое и более детей. Стоит отметить, что ранее СМИ распространили информацию, что такая отсрочка может быть отменена.