Об этом изданию РИА «Новости» рассказал российский командир с позывным Саныч. Он заявил, что ВСУ могли планировать наступление на города Ростов и Таганрог.
Сами карты нашли на брошенных украинских позициях в районе Авдеевки. По словам командира, на них указаны направления движения.
«Это могут быть направления для техники или сил противника как в нашу сторону, так и противоположную. Одним из направлений были Ростов и Таганрог», — говорится в публикации.
Отмечается, что отметки нанесли более полугода назад. Официальной информации об этом не было, она сейчас уточняется.