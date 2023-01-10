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Стало известно, что было на картах ВСУ с планами нападения на Ростов-на-Дону

Сегодня, 07:03
Фото: mil.ru
Стало известно, что было на картах ВСУ с планами нападения на Ростов-на-Дону
Российские военнослужащие нашли на покинутых украинскими бойцами территориях карты с якобы планами нападения на Ростов-на-Дону, пишут СМИ.

Об этом изданию РИА «Новости» рассказал российский командир с позывным Саныч. Он заявил, что ВСУ могли планировать наступление на города Ростов и Таганрог.

Сами карты нашли на брошенных украинских позициях в районе Авдеевки. По словам командира, на них указаны направления движения.

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«Это могут быть направления для техники или сил противника как в нашу сторону, так и противоположную. Одним из направлений были Ростов и Таганрог», — говорится в публикации.

Отмечается, что отметки нанесли более полугода назад. Официальной информации об этом не было, она сейчас уточняется.

Ранее российская армия применила в бою мощнейший в мире миномет.
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