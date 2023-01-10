Командир рассказал РИА «Новости», что командование ВСУ хотело напасть на Ростов и Таганрог. Он показал изданию отметки на картах, которые бросили украинские войска при отступлении под Авдеевкой.
«На карте указано направление движения либо техники, либо сил и средств противника как в нашу, так и в противоположную сторону», — уточнил командир.
Отмечается, что карты обнаружили в домах, где были командные пункты противника. Есть вероятность, что отметки о нападении сделали до июля 2022 года.
Официальной информации об этом не поступало, она в данный момент уточняется.
Ранее стало известно, что больше 250 незаконно мобилизованных жителей Ростовскую область вернули домой.