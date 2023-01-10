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Российский командир с позывным Саныч заявил о планах ВСУ наступать на Ростов-на-Дону

Сегодня, 05:30
Фото: 1mi
Командир одного из подразделений РФ с позывным Саныч заявил, что ВСУ хотели пойти в наступление на Ростов-на-Дону, пишут СМИ.

Командир рассказал РИА «Новости», что командование ВСУ хотело напасть на Ростов и Таганрог. Он показал изданию отметки на картах, которые бросили украинские войска при отступлении под Авдеевкой.

«На карте указано направление движения либо техники, либо сил и средств противника как в нашу, так и в противоположную сторону», — уточнил командир.

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Отмечается, что карты обнаружили в домах, где были командные пункты противника. Есть вероятность, что отметки о нападении сделали до июля 2022 года.

Официальной информации об этом не поступало, она в данный момент уточняется. 

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